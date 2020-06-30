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Fenerbahçe'de Merih Demiral önlemi!

Fenerbahçe'de yapılan kötü transferlerin ardından en büyük sorun altyapının verimsizliği... Takıma her ne kadar genç oyuncu transfer edilse de bu isimler A takımda çok az süre alabiliyor. Altyapıdan yetişen futbolcular da sadece kupa maçlarından sahneye çıkabilir. Merih Demiral gibi büyük bir potansiyelin elden kaçırılması sarı-lacivertlilerde bardağı taşıran son damla olmuştu. Fenerbahçe, bu doğrultuda 'Merih Demiral' planını harekete geçirme kararı aldı. İşte ayrıntılar...

30 Haziran 2020 Salı 20:19 Güncelleme: 30.06.2020 20:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





