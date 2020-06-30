Fenerbahçe'de Merih Demiral önlemi!

Fenerbahçe'de yapılan kötü transferlerin ardından en büyük sorun altyapının verimsizliği... Takıma her ne kadar genç oyuncu transfer edilse de bu isimler A takımda çok az süre alabiliyor. Altyapıdan yetişen futbolcular da sadece kupa maçlarından sahneye çıkabilir. Merih Demiral gibi büyük bir potansiyelin elden kaçırılması sarı-lacivertlilerde bardağı taşıran son damla olmuştu. Fenerbahçe, bu doğrultuda 'Merih Demiral' planını harekete geçirme kararı aldı. İşte ayrıntılar...
30 Haziran 2020 Salı 20:19
Güncelleme: 30.06.2020 20:23
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Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması başlarken, altyapıda da hareketlilik yaşanıyor. Tahir Karapınar'ı altyapı koordinatörlüğüne getiren sarı-lacivertliler, son 2 yılda yapılan düzenlemelerin artık meyvelerini toplamak istiyor.
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Dereağzı'nda yeni yapılan akademi binasından, takımların kadro planlamalarına kadar her şey organize edilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde altyapıdaki en önemli referans ise Merih Demiral...
2016'da bedelsiz şekilde elden kaçırılan ve şu anda Avrupa'nın elit stoperleri arasına girmeye hazırlanan Juventus'lu Merih gibi yeni bir potansiyelin yitirilmesi istenmiyor.
A takımla iyi iletişim, raporlar, altyapıda takımlar arası koordinasyon, tesislerde fiziki şartların iyileştirilmesi, oyuncuların sosyal hayatlarının takibi, eğitimlerinin aksamaması ve yabancı dile teşvik ilk sıralarda geliyor.
Ayrıca Dereağzı'nda potansiyelli gençlerin önü yine tıkanmıyor ama transferde özel bir çalışma yapılıyor. 19 yaşındaki forvet Yusuf Mert Tunç'un Portekiz'e gitmesindeki gibi gençlerin sözleşmelerine 'Geri alma' maddesi ekleniyor.