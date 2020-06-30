Transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'den rövanşı aldı! 4 yıllık imza - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'den rövanşı aldı! 4 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mert Hakan Yandaş yarışında kazanan sarı-lacivertli ekip olmuştu. İki ezeli rakip bir isim için daha karşı karşıya geldi ve Aslan yıldız futbolcu ile 4 yıllık anlaşma sağlayarak transferde rövanşı aldı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...

30 Haziran 2020 Salı 18:52 Güncelleme: 30.06.2020 18:52
Transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'den rövanşı aldı! 4 yıllık imza

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray bombayı patlattı.

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Transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'den rövanşı aldı! 4 yıllık imza

Medipol Başakşehir beraberliği ile şampiyonluk yarışının uzağında kalan sarı-kırmızılılarda gözler tamamen transfere çevrildi.

Transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'den rövanşı aldı! 4 yıllık imza

Mert Hakan Yandaş'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, transferde rövanşı aldı.

Transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'den rövanşı aldı! 4 yıllık imza

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre eksik bölgeleri belirleyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin peşindeki yıldızın transferini bitirdi.

Transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'den rövanşı aldı! 4 yıllık imza

Ajansspor'un haberine göre,Galatasaray bir süredir temaslarını sürdürdüğü Sivasspor'dan Emre Kılınç'ın transferinde mutlu sona ulaştı.

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