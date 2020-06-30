Transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'den rövanşı aldı! 4 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Mert Hakan Yandaş yarışında kazanan sarı-lacivertli ekip olmuştu. İki ezeli rakip bir isim için daha karşı karşıya geldi ve Aslan yıldız futbolcu ile 4 yıllık anlaşma sağlayarak transferde rövanşı aldı. İşte gündem yaratacak transfer gelişmesinin detayları...