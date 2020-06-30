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Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 6 bomba birden...
Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olması beklenen Fenerbahçe, transfer döneminin de en hareketli takımı olacak gibi görünüyor. Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Kanarya'da transfer çalışmaları erken başlamış ve Galatasaray'a Mert Hakan çalımı atılmıştı. Sarı-lacivertliler bu transferin ardından gaza bastı ve takıma birçok isim kazandırmak için girişimlerini sıklaştırdı. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde olan 6 isim ve son transfer gelişmeleri... | Fenerbahçe transfer haberleri
30 Haziran 2020 Salı 18:42
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından yeni sezon kadro çalışmaları erken başlamıştı.
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Sarı-lacivertliler corona virüsü arasında takıma direkt katkı yapabilecek isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdü ve transfer harekatna başladı.
Galatasaray'ın transfer listesinde olan Mert Hakan Yandaş için Kanarya devreye girdi ve transferi bitirdi.
Ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-lacivertliler, transferde dev bir operasyona başladı.
Yönetim, gelecek sezon sonunda seçim olması nedeniyle hamlelerini buna göre yapacak ve mutlak şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulacak.