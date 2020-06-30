Haberler Galeri Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 6 bomba birden...

Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 6 bomba birden...

Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olması beklenen Fenerbahçe, transfer döneminin de en hareketli takımı olacak gibi görünüyor. Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Kanarya'da transfer çalışmaları erken başlamış ve Galatasaray'a Mert Hakan çalımı atılmıştı. Sarı-lacivertliler bu transferin ardından gaza bastı ve takıma birçok isim kazandırmak için girişimlerini sıklaştırdı. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde olan 6 isim ve son transfer gelişmeleri... | Fenerbahçe transfer haberleri

30 Haziran 2020 Salı 18:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





