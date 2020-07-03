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Fenerbahçe İtalya'da hangi yıldızın transferiyle ilgileniyor? Dünyaca ünlü gazeteci anlattı
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için kolları sıvayan Kanarya'nın, aradığı ismi İtalya'da bulduğu öğrenildi. Dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira, fotomac.com.tr'ye yaptığı özel açıklamada, sarı lacivertlilerin Çizme'deki operasyonunu anlattı. İşte detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)
3 Temmuz 2020 Cuma 09:50
Güncelleme: 03.07.2020 10:02
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Fenerbahçe, gelecek sezon uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek için özel bir kadro oluşturmanın çabası içerisinde.
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Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yıldızlara birer birer imza attırmak isteyen Kanarya, bu kez rotasını İtalya'ya çevirdi.
Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, "Kanatlara da iki hızlı, hareketli oyuncu alacağız. Transferde 5-6 futbolcuyla belli noktalara geldik." diyerek transferin sinyallerini vermişti.
Bu bağlamda kanat transferlerinden birinin, kim olduğu ortaya çıktı...
İtalya'nın ünlü gazetecisi Nicolo Schira, fotomac.com.tr'ye yaptığı açıklamada sarı lacivertlilerin İtalya'nın Roma kulübünde oynayan yıldız futbolcu için girişimlerde bulunduğunu açıkladı.