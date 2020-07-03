Fenerbahçe İtalya'da hangi yıldızın transferiyle ilgileniyor? Dünyaca ünlü gazeteci anlattı

Sarı lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, "Kanatlara da iki hızlı, hareketli oyuncu alacağız. Transferde 5-6 futbolcuyla belli noktalara geldik." diyerek transferin sinyallerini vermişti.