Beşiktaş'tan Fiorentina'ya Pedro cevabı!

Boateng'i geri göndermek için Fiorentina ile görüşmelere devam eden Beşiktaş'ın masasına İtalyanlar sürpriz bir isim koydu. Daha önce de siyah-beyazlıların transfer etmek istediği 23 yaşındaki santrfor Pedro... Fiorentina, bu sezon Flamengo'da kiralık oynayan sambacıyı satmak istediğini söyledi. Beşiktaş ise satılık değin ancak kiralık olarak Pedro ile ilgilenebileceklerini İtalyan ekibine bildirdi.