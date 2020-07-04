Beşiktaş'tan Fiorentina'ya Pedro cevabı!
Boateng'i geri göndermek için Fiorentina ile görüşmelere devam eden Beşiktaş'ın masasına İtalyanlar sürpriz bir isim koydu. Daha önce de siyah-beyazlıların transfer etmek istediği 23 yaşındaki santrfor Pedro...
Boateng'i geri göndermek için Fiorentina ile görüşmelere devam eden Beşiktaş'ın masasına İtalyanlar sürpriz bir isim koydu. Daha önce de siyah-beyazlıların transfer etmek istediği 23 yaşındaki santrfor Pedro... Fiorentina, bu sezon Flamengo'da kiralık oynayan sambacıyı satmak istediğini söyledi. Beşiktaş ise satılık değin ancak kiralık olarak Pedro ile ilgilenebileceklerini İtalyan ekibine bildirdi.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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