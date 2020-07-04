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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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'tan 'ya Pedro cevabı!

Beşiktaş'tan Fiorentina'ya Pedro cevabı!

Boateng'i geri göndermek için ile görüşmelere devam eden 'ın masasına sürpriz bir isim koydu. Daha önce de siyah-beyazlıların etmek istediği 23 yaşındaki santrfor Pedro...

Boateng'i geri göndermek için ile görüşmelere devam eden 'ın masasına sürpriz bir isim koydu. Daha önce de siyah-beyazlıların etmek istediği 23 yaşındaki santrfor Pedro... Fiorentina, bu sezon Flamengo'da kiralık oynayan sambacıyı satmak istediğini söyledi. Beşiktaş ise satılık değin ancak kiralık olarak Pedro ile ilgilenebileceklerini İtalyan ekibine bildirdi.

  1. 4.7.2020
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