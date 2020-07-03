Ahmet Nur Çebi eski yönetimi eleştirdi! "Beni susturamayacaklar"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Bu camiaya yapılmış olan yanlışları anlatacağım. Beni susturamayacaklar" diyerek eski yönetime göndermede bulundu.
TGRT Haber'de konuşan Ahmet Nur Çebi eski yönetime sitemde bulundu.
"BENİ SUSTURAMAYACAKLAR"
Çebi, Beşiktaş'ta önceki dönemde yapılan hatalara değinerek "Bu camiaya yapılmış olan yanlış uygulamaları yanlış yönetim şeklini anlatmalıyım ki yeni gelenler ve bizler tekrar bu hataları yaparak kulübümüze daha da çıkmaza sokmayalım. Beni susturamayacaklar" dedi.
BAĞIŞ KAMPANYASI
Başlattıkları bağış kampanyası ile ilgili de konuşan Çebi, "Beşiktaş camiası bağış kampanyasına girdiğinden beri özellikle taraftarıyla bir hafta 10 gün içerinde 300 bine yakın SMS gönderdi. Benim için manevi anlamda çok önemli bu birlikteliği gösteriyorlar." dedi.
GELECEK YILIN KADROSU
Ahmet Nur Çebi, gelecek yıl şampiyonluk için kadro kuracaklarını belirterek "Biz şampiyonluk için kadro kuracağız. Hocamızın bu söylemi doğru. İyi olmayan gençlerle ben genç diye takım yapmam muhteşem bir cümle bu. Ama iyilerini yetiştireceğiz biz. Biz sonuç itibarıyla yarışan bir takım yapacağız." dedi
- 03.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ahmet Nur Çebi eski yönetimi eleştirdi! "Beni susturamayacaklar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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