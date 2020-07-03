Ahmet Nur Çebi eski yönetimi eleştirdi! "Beni susturamayacaklar" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Çebi eski yönetime seslendi! "Beni susturamayacaklar"

eski yönetimi eleştirdi! "Beni susturamayacaklar"

Ahmet Nur Çebi eski yönetimi eleştirdi! "Beni susturamayacaklar"

Başkanı "Bu camiaya yapılmış olan yanlışları anlatacağım. Beni susturamayacaklar" diyerek eski yönetime göndermede bulundu.

Başkanı , takımın son durumuyla ve geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TGRT Haber'de konuşan Ahmet Nur Çebi eski yönetime sitemde bulundu.

"BENİ SUSTURAMAYACAKLAR"
Çebi, Beşiktaş'ta önceki dönemde yapılan hatalara değinerek "Bu camiaya yapılmış olan yanlış uygulamaları yanlış yönetim şeklini anlatmalıyım ki yeni gelenler ve bizler tekrar bu hataları yaparak kulübümüze daha da çıkmaza sokmayalım. Beni susturamayacaklar" dedi.

BAĞIŞ KAMPANYASI
Başlattıkları bağış kampanyası ile ilgili de konuşan Çebi, "Beşiktaş camiası bağış kampanyasına girdiğinden beri özellikle taraftarıyla bir hafta 10 gün içerinde 300 bine yakın SMS gönderdi. Benim için manevi anlamda çok önemli bu birlikteliği gösteriyorlar." dedi.

GELECEK YILIN KADROSU
Ahmet Nur Çebi, gelecek yıl şampiyonluk için kadro kuracaklarını belirterek "Biz şampiyonluk için kadro kuracağız. Hocamızın bu söylemi doğru. İyi olmayan gençlerle ben genç diye takım yapmam muhteşem bir cümle bu. Ama iyilerini yetiştireceğiz biz. Biz sonuç itibarıyla yarışan bir takım yapacağız." dedi

  1. 03.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ahmet Nur Çebi eski yönetimi eleştirdi! "Beni susturamayacaklar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA