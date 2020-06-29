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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Gökhan için menajer sorunu

Gökhan için menajer sorunu

, geçtiğimiz günlerde 'ün sözleşmesinin yenilenmesi için yönetici Kocadağ'la görüştü.

Ahmet Bulut, geçtiğimiz günlerde 'ün sözleşmesinin yenilenmesi için yönetici Kocadağ'la görüştü. Kocadağ, Gökhan'ın kalmak istediğini söyledi. Bulut da onayladı. Ancak görüşmede Bulut gündeme daha önce hak ettiği ancak ödeme almadığı menajerli ücretini getirdi. Bu durum ikili arasında gerginliğe neden oldu. Görüşme net bir sonuca varamadan sona erdi.
  1. 29.6.2020
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