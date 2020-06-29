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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Bir tek gelişmedi

Bir tek Karius gelişmedi

'un eski futbolcusu , 'de gelen şampiyonluk hakkında konuşurken, 'u yerden yere vurdu.

'un eski futbolcusu , Premier Lig'de gelen şampiyonluk hakkında konuşurken, 'u yerden yere vurdu: Klopp, aldığı her oyuncuyu daha iyi bir noktaya getirdi. Karius hariç. Karius'u istisna görmek lazım. Onun dışında herkes gelişti.
  1. 29.6.2020
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