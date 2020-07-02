Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Jan Vertonghen...
Süper Lig'de 30. haftaya girilirken kulüpler gelecek sezon için kollarını şimdiden sıvamış durumda. Ligin dev kulüplerinden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında Sergen Yalçın ile yakaladığı başarılı performansı sürdürmek isterken, transferde de girişimlerini hızlandırdı. Alınan son bilgilere göre, siyah-beyazlılar yıldız bir ismi de gündemine aldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de bitime az bir süre kala ligin dev ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Başarılı teknik adam Sergen Yalçın ile yakaladığı çıkışı önümüzdeki sezonda da sürdürerek, şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.
Transfer döneminin de yaklaşmasıyla özellikle savunma mevkine takviye yapabilmek için hamlede bulunan Kartal'da yıldız bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Tottenham'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız savunmacısını gündemine aldığı öğrenildi.
33 yaşındaki Jan Vertonghen'in transferine teknik heyet olumlu rapor verdi. Yıldız oyuncunun transfer süreci, şartların ve maliyetlerin görüşülme aşamasında.
JAN VERTONGHEN KİMDİR?
1.89 boyundaki 33 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu, 2012-2013 sezonundan bu yana Tottenham forması giyiyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jan Vertonghen, Tottenham formasıyla bu sezon 19'u Premier Lig, 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 26 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol 1 de asistin altına imzasını attı. Tecrübeli savunma oyuncusu asıl mevkii olan stoperin yanısıra sol bekte de oynayabiliyor.
- 02.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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