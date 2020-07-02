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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Jan Vertonghen...

'de 30. haftaya girilirken kulüpler gelecek sezon için kollarını şimdiden sıvamış durumda. Ligin dev kulüplerinden , sezonun ikinci yarısında ile yakaladığı başarılı performansı sürdürmek isterken, transferde de girişimlerini hızlandırdı. Alınan son bilgilere göre, siyah-beyazlılar yıldız bir ismi de gündemine aldı. İşte detaylar...

'de bitime az bir süre kala ligin dev ekiplerinden 'ta hareketliliği iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Başarılı teknik adam ile yakaladığı çıkışı önümüzdeki sezonda da sürdürerek, şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

Transfer döneminin de yaklaşmasıyla özellikle savunma mevkine takviye yapabilmek için hamlede bulunan 'da yıldız bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Tottenham'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız savunmacısını gündemine aldığı öğrenildi.

33 yaşındaki 'in transferine teknik heyet olumlu rapor verdi. Yıldız oyuncunun transfer süreci, şartların ve maliyetlerin görüşülme aşamasında.

JAN VERTONGHEN KİMDİR?
1.89 boyundaki 33 yaşındaki Belçikalı savunma oyuncusu, 2012-2013 sezonundan bu yana Tottenham forması giyiyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jan Vertonghen, Tottenham formasıyla bu sezon 19'u , 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 26 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol 1 de asistin altına imzasını attı. Tecrübeli savunma oyuncusu asıl mevkii olan stoperin yanısıra sol bekte de oynayabiliyor.

  1. 02.07.2020
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