Beşiktaş Vida'nın bonservisini belirledi!
Kulübün mali durumunu düzeltmek için yüksek maaşlı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş'ta, Hırvat stoper Domagoj Vida'nın bonservisi için istenen rakam belli oldu.
Takım bütçesini 35 milyon Euro'ya çekmeyi hedefleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, Vida için teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, yılda 3.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki stoperin bonservisini 4 milyon Euro olarak belirledi.
Siyah-beyazlılar, İtalya'dan iki kulübün yanı sıra Fransa'dan Marsilya'nın ilgilendiği Vida'yı satarak hem maliyetinden kurtulmayı hem de para kazanmayı planlıyor. Teklifler olmasına rağmen bu rakamı veren kulüp ise çıkmadı.
Roco ile yolları ayırmayı, Mirin'i de talibi çıkması halinde satmayı düşünen Beşiktaşlı idareciler, bu isimlerin gitmesi halinde stopere iki takviye yapacak.
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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