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28 Haziran 2020, Pazar
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Vida'nın bonservisini belirledi!

Beşiktaş Vida'nın bonservisini belirledi!

Kulübün mali durumunu düzeltmek için yüksek maaşlı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan 'ta, Hırvat stoper Domagoj Vida'nın bonservisi için istenen rakam belli oldu.

Takım bütçesini 35 milyon Euro'ya çekmeyi hedefleyen Başkan , Vida için teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, yılda 3.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki stoperin bonservisini 4 milyon Euro olarak belirledi.

Siyah-beyazlılar, 'dan iki kulübün yanı sıra 'dan Marsilya'nın ilgilendiği Vida'yı satarak hem maliyetinden kurtulmayı hem de para kazanmayı planlıyor. Teklifler olmasına rağmen bu rakamı veren kulüp ise çıkmadı.

Roco ile yolları ayırmayı, Mirin'i de talibi çıkması halinde satmayı düşünen Beşiktaşlı idareciler, bu isimlerin gitmesi halinde stopere iki takviye yapacak.

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  1. 28.06.2020
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