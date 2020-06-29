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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Atiba'dan plaket teşekkürü

Atiba'dan plaket teşekkürü

'ın dinamosu , maçı öncesi aldığı plaket için teşekkür etti.

'ın dinamosu , maçı öncesi aldığı plaket için teşekkür etti. Kanadalı mesajında "Bu güzel ülkede ve böyle muhteşem bir kulüpte, 200 lig maçında oynamış olmaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
  1. 29.6.2020
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