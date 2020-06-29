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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Sergen hoca tatile çıktı

Sergen hoca tatile çıktı

'ta verilen 3 günlük izni fırsat bilen teknik direktör , tatil sezonunu açtı. 'ya giden Yalçın, arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda eğlenirken görüntülendi.

Son olarak 'u mağlup ederek Avrupa şansını sürdüren siyah- beyazlı takımda , alınan başarılı sonuçların ardından takımına 3 gün izin verdi. Bu arayı fırsat bilen 47 yaşındaki hoca, tatil sezonunu açtı. 'ya giden Yalçın, arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda eğlenirken görüntülendi. Yalçın'ın moralli olduğu gözlendi.
  1. 29.6.2020
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