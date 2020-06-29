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29 Haziran 2020, Pazartesi
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’da izin devam ediyor

Kartal’da izin devam ediyor

zaferi sonrası 3 gün izne çıkan bugünü de dinlenerek geçirecek. Takımda görülen koronavirüs vakalarının ardından izin süresini uzun tutan siyah- beyazlılar yarın top başı yapacak.

zaferi sonrası 3 gün izne çıkan bugünü de dinlenerek geçirecek. Takımda görülen koronavirüs vakalarının ardından izin süresini uzun tutan siyah- beyazlılar yarın top başı yapacak. 'nde bir araya gelecek olan Beşiktaş, karşılaşmasının taktik provalarına başlayacak.
  1. 29.6.2020
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