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29 Haziran 2020, Pazartesi
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27 oldu

Umut Nayir 27 oldu

'ın sürpriz golcüsü 'in dün doğum günüydü. Kulübün hesapların 27 yaşına basan Umut için paylaşımlar yapıldı.

'ın sürpriz golcüsü 'in dün doğum günüydü. Kulübün hesapların 27 yaşına basan Umut için paylaşımlar yapıldı; "İyi ki doğdun Umut Nayir mutlu yıllar" ifadesi kullanıldı. Takımda pozitif çıkan Covid-19 testleri sonrası isim açıklanmazken, Umut'un son maçın kadrosuna alınmaması 'O isimlerden biri Umut mu?' iddiasını doğurmuştu.
  1. 29.6.2020
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