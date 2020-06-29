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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Carrascal şimdilik burada kalmalı

Carrascal şimdilik burada kalmalı

Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan 'ın transferi konusunda 'su açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan 'ın transferi konusunda 'su açıklamalarda bulundu. Francescoli, ''Jorge bizden çok memnun. Biz de ondan çok memnunuz. Hala çok genç. Gitmesi gereken uzun bir yolu var. Şimdilim bizimle burada kalmalı" dedi.
  1. 29.6.2020
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