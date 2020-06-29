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29 Haziran 2020, Pazartesi
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bitiyor

Kerim Alıcı bitiyor

yönetimi, 1. Lig ekibi Altınordu'da forma giyen 'nın kardeşi için bu hafta kulübüyle masaya oturacak. Erdal Torunoğulları başarılı sağ bekin transferini bitirmeye çalışacak.

Gökhan Gönül konusunda henüz net bir sonuç alamayan 'ın, 1. Lig ekibi Altınordu'da forma giyen sağ bek için bastırdığı bildirildi. Hatta transferinin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Uzun süredir Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde genç savunmacının işini bitirmek için atağa kalkacağı gelen haberler arasında.

ERDAL TORUNOĞULLARI İŞİ BİTİRECEK!

Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın hafta içinde 'e giderek Kerim transferi için Altınordu Başkanı 'la masaya oturacağı bildirildi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ve son pazarlığın yapılacağı kaydedildi. F.Bahçe'den Westerlo'ya kiralanan 'nın ikiz kardeşi olan 23 yaşındaki Kerim, TFF 1. Lig'de toplam 83 maçta 3 gol kaydetti. Futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 29.6.2020
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