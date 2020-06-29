Kerim Alıcı bitiyor
Beşiktaş yönetimi, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da forma giyen Barış Alıcı'nın kardeşi Kerim Alıcı için bu hafta kulübüyle masaya oturacak. Erdal Torunoğulları başarılı sağ bekin transferini bitirmeye çalışacak.
Gökhan Gönül konusunda henüz net bir sonuç alamayan Beşiktaş'ın, TFF 1. Lig ekibi Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı için bastırdığı bildirildi. Hatta transferinin hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Uzun süredir Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde genç savunmacının işini bitirmek için atağa kalkacağı gelen haberler arasında.
ERDAL TORUNOĞULLARI İŞİ BİTİRECEK!
Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın hafta içinde İzmir'e giderek Kerim transferi için Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la masaya oturacağı bildirildi. Tarafların büyük ölçüde anlaştığı ve son pazarlığın yapılacağı kaydedildi. F.Bahçe'den Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan 23 yaşındaki Kerim, TFF 1. Lig'de toplam 83 maçta 3 gol kaydetti. Futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 29.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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