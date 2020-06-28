Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları transfer listesindeki yıldızı böyle duyurdu! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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Beşiktaşlı yönetici listesindeki yıldızı böyle duyurdu!

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları transfer listesindeki yıldızı böyle duyurdu!

yönetiminden , Portekizli yıldız 'nun fotoğrafını önce Durumu'nda paylaştı, hemen ardından ise paylaşımı kaldırdı.

Önümüzdeki sezon adına planlamalara başlayan ve maddi sıkıntı nedeniyle bonservissiz futbolculara yönelen 'ta sürpriz bir gelişmesi yaşandı.

Siyah-beyazlı kulübün yönetiminde yer alan , 30 yaşındaki portekizli yıldızın fotoğrafını Durumu'nda paylaştı. Kısa bir süre içerisinde ise bu paylaşım kaldırıldı.

Son olarak Al-Fateh'te oynayan ve bonservisi elinde bulunan Pinto, , Porto ve Braga gibi Portekiz devlerinde boy göstermişti.

  1. 28.06.2020
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