Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları transfer listesindeki yıldızı böyle duyurdu!

Önümüzdeki sezon adına planlamalara başlayan ve maddi sıkıntı nedeniyle bonservissiz futbolculara yönelen Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Siyah-beyazlı kulübün yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları, 30 yaşındaki portekizli yıldızın fotoğrafını WhatsApp Durumu'nda paylaştı. Kısa bir süre içerisinde ise bu paylaşım kaldırıldı.

Son olarak Al-Fateh'te oynayan ve bonservisi elinde bulunan Pinto, Sporting Lizbon, Porto ve Braga gibi Portekiz devlerinde boy göstermişti.