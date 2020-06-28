Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları transfer listesindeki yıldızı böyle duyurdu!
Beşiktaş yönetiminden Erdal Torunoğulları, Portekizli yıldız Andre Pinto'nun fotoğrafını önce WhatsApp Durumu'nda paylaştı, hemen ardından ise paylaşımı kaldırdı.
Önümüzdeki sezon adına planlamalara başlayan ve maddi sıkıntı nedeniyle bonservissiz futbolculara yönelen Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.
Siyah-beyazlı kulübün yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları, 30 yaşındaki portekizli yıldızın fotoğrafını WhatsApp Durumu'nda paylaştı. Kısa bir süre içerisinde ise bu paylaşım kaldırıldı.
Son olarak Al-Fateh'te oynayan ve bonservisi elinde bulunan Pinto, Sporting Lizbon, Porto ve Braga gibi Portekiz devlerinde boy göstermişti.
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları transfer listesindeki yıldızı böyle duyurdu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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