Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a yeni sözleşme! İşte o tarih
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın’ın sözleşmesini 2023 Haziran ayına kadar uzatacak. Başarılı hocanın performansından memnun olan Çebi, Yalçın’ın yetkilerini de artırmayı planlıyor.
Beşiktaş'ın son haftalarda ligde aldığı başarılı ve sonuçlar ve oynadığı pozitif futboldan çok memnun kalan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ligin bitimiyle beraber Teknik Direktör Sergen Yalçın'a jest yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Abdullah Avcı'nın takımdan gönderilmesinden sonra Yalçın'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 47 yaşındaki başarılı hocanın performansını beğendiği ve bu nedenle sözleşmesini 2023 yılının Haziran ayına kadar uzatma kararı aldığı gelen bilgiler arasında.
Bu imzayla yetinmeyecek olan Ahmet Nur Çebi'nin futbol takımının yapılanması konusunda Sergen Yalçın'ın raporuna finansal imkanlar elverdiği sürece birebir uymaya çalışacağı öğrenildi. Beşiktaş'a geldiğinde yönetimle maaş bile konuşmayan Sergen Yalçın'ın yetkileri de artırılırken kulübün mali durumuna bakılarak başarılı hocanın maaşında düzeltmeye gideceği de konuşuluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin Yalçın'ın özellikle genç oyuncuları motive etmesinden memnun olduğu ortaya çıkarken alt yapı için de sık sık görüşlerine başvuracağı öne sürüldü. (Takvim)
- 28.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a yeni sözleşme! İşte o tarih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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