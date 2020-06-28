Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a yeni sözleşme! İşte o tarih - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
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'ta 'a yeni sözleşme! İşte o tarih

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a yeni sözleşme! İşte o tarih

Başkanı , ’ın sözleşmesini 2023 Haziran ayına kadar uzatacak. Başarılı hocanın performansından memnun olan Çebi, Yalçın’ın yetkilerini de artırmayı planlıyor.

'ın son haftalarda ligde aldığı başarılı ve sonuçlar ve oynadığı pozitif futboldan çok memnun kalan Başkan 'nin ligin bitimiyle beraber Teknik Direktör 'a jest yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 'nın takımdan gönderilmesinden sonra Yalçın'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 47 yaşındaki başarılı hocanın performansını beğendiği ve bu nedenle sözleşmesini 2023 yılının Haziran ayına kadar uzatma kararı aldığı gelen bilgiler arasında.

Bu imzayla yetinmeyecek olan Ahmet Nur Çebi'nin takımının yapılanması konusunda Sergen Yalçın'ın raporuna finansal imkanlar elverdiği sürece birebir uymaya çalışacağı öğrenildi. Beşiktaş'a geldiğinde yönetimle maaş bile konuşmayan Sergen Yalçın'ın yetkileri de artırılırken kulübün mali durumuna bakılarak başarılı hocanın maaşında düzeltmeye gideceği de konuşuluyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimin Yalçın'ın özellikle genç oyuncuları motive etmesinden memnun olduğu ortaya çıkarken alt yapı için de sık sık görüşlerine başvuracağı öne sürüldü. (Takvim)

  1. 28.06.2020
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