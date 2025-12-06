Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir ile berabere kaldı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir'in konuğu oldu. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetti. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken yaptı. RAMS Başakşehir FK karşılaşmaya, "Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Da Costa" 11'i ile çıktı. Fenerbahçe ise "Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent Mercan, Alvarez, Fred, Oğuz Aydın, Asensio, Talisca, Duran" 11'i ile sahada yer aldı.

5. dakikada Jhon Duran'ın sağ taraftan içeriye çevirdiği topu alan Talisca'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden dışarı gitti.

7. dakikada Oğuz Aydın, Duran ile girdiği verkaç sonrası sol taraftan ortasını açtı. Fred'in yakın direk dibinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe de çarparak dışarı çıktı.

SEMEDO DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Portekizli sağ beki Nelson Semedo ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. 18'inci dakikada, Harit'le girdiği ikili mücadelede sonrasında sağ üst adalesini tutup kendini yere bıraktı. Sahada ilk tedavisi yapılan tecrübeli futbolcu 20'nci dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kısa pasında topu önünde bulan Kemen'in ceza yayı gerisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarı gitti.

39. dakikada Kemen'in pasında topla buluşan Shomurodov'un sol çaprazdan vuruşunda kaleci Edersen topa sahip oldu.

45+2. dakikada Harit'in kendi yarı sahasından çıkarken yaptığı pas hatasında top ceza sahası girişinde Edson Alvarez'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan gelişine vuruşta top kalenin üzerinden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında dakikalar 64'ü gösterirken Fenerbahçe adına Milan Skriniar sahneye çıktı. Yıldız futbolcu kaydettiği kafa golü ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın 68. dakikasında Fenerbahçe adına En-Nesyri topu ağlarla buluşturdu. Fakat bu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında ev sahibi RAMS Başakşehir adına, Bertuğ Yıldırım skoru 1-1'e getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.