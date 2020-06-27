Beşiktaş'a 'İsviçre çakısı' gibi transfer! Hem orta saha... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş'a 'İsviçre çakısı' gibi transfer! Hem orta saha...

Beşiktaş'a 'İsviçre çakısı' gibi transfer! Hem orta saha...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen siyah beyazlılar, sezon sonuna doğru zirveye yaklaşmanın planlarını yaparken, bir yandan da transfer için çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda Süper Lig devinin sürpriz bir isme kanca attığı ve transfer için girişimlerine başladığı kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
27 Haziran 2020 Cumartesi 13:08
Beşiktaş'a 'İsviçre çakısı' gibi transfer! Hem orta saha...

Beşiktaş'ta transfer için dev bir çalışma yürütülüyor... Siyah beyazlılar, son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelmiş ve galibiyetle ayrılmıştı.

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Beşiktaş'a 'İsviçre çakısı' gibi transfer! Hem orta saha...

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışan siyah beyazlı kulübün yöneticileri, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşadığı mali problemler nedeniyle maliyeti düşük ya da bonservissiz isimlere yöneliyor.

Beşiktaş'a 'İsviçre çakısı' gibi transfer! Hem orta saha...

Bu bağlamda rotasını yurt dışına çeviren Beşiktaşlı kurmaylar, sürpriz bir isme kancayı attı.

Beşiktaş'a 'İsviçre çakısı' gibi transfer! Hem orta saha...

Hem orta sahada hem de savunmanın sol bek bölgesi haricinde her yerinde oynayabilen yıldız isim futbol sahasında adeta 'İsviçre çakısı' görevi görüyor.

Beşiktaş'a 'İsviçre çakısı' gibi transfer! Hem orta saha...

Sport.ch'nin konu ile ilgili yazdığı haberde Beşiktaş'ın gündemindeki o ismi şu şekilde duyurdu;

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