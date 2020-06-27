Haberler Galeri Beşiktaş'a 'İsviçre çakısı' gibi transfer! Hem orta saha...

Beşiktaş'a 'İsviçre çakısı' gibi transfer! Hem orta saha...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen siyah beyazlılar, sezon sonuna doğru zirveye yaklaşmanın planlarını yaparken, bir yandan da transfer için çalışmalarını yürütüyor. Bu bağlamda Süper Lig devinin sürpriz bir isme kanca attığı ve transfer için girişimlerine başladığı kaydedildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

27 Haziran 2020 Cumartesi 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





