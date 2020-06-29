Beşiktaş'ta kaleci adayları belli oldu! İşte o iki isim
Alman file bekçisi Loris Karius'un ardından yeni sezon öncesi kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta iki aday öne çıkıyor. İşte siyah-beyazlı ekibin kaleci transferinde yaşanan son gelişmeler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
29 Haziran 2020 Pazartesi 08:49
Güncelleme: 29.06.2020 08:49
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Loris Karius'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta, kaleci transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
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Sabah'ta yer alan habere göre yaklaşık 1.5 aydır siyah-beyazlıların gündeminde olan Stanislav Kritsyuk ile yapılan görüşmeler sonrasında sezon başına 700 bin euro artı bonuslar üzerinden 3 yıllık prensip anlaşmasına varıldı.
Rus ekibi Krasnodar ile sözleşmesi temmuzda bitecek olan 29 yaşındaki Rus kalecinin durumu, ekonomik açıdan Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik olarak da Sergen Yalçın'dan alınacak yanıta göre netlik kazanacak.
ALTERNATİFİ GÜNEY AMERİKA'DAN
Kritsyuk'un alternatifi ise Güney Amerika'dan belirlendi. Beşiktaş, River Plate'in Arjantinli file bekçisi Franco Armani'yi gündemine aldı.
33 yaşındaki kaleci için kulübüyle temas kuruldu. 2022'ye kadar River Plate ile mukavelesi devam eden Armani, kariyeri boyunca Güney Amerika dışına çıkmadı.