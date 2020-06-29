Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Süper Lig'de sezonun bitimine az bir süre kala gelecek sezon çalışmalarına hız veren kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ligin 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, bu kez Süper Lig'de forma giyen bir isimden flaş bir itiraf geldi.