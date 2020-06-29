Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Süper Lig'de son haftalara girilirken, birçok transfer gelişmesi de yaşanmaya devam ediyor. Özellikle 4 büyük kulüp birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, Kasımpaşa'da forma giyen Boşnak oyuncu Haris Hajradinovic ülkesinin basınına verdiği röportajda flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

29 Haziran 2020 Pazartesi 17:09 Güncelleme: 29.06.2020 17:30
Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Süper Lig'de sezonun bitimine az bir süre kala gelecek sezon çalışmalarına hız veren kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ligin 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, bu kez Süper Lig'de forma giyen bir isimden flaş bir itiraf geldi.

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Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Ligde an itibarıyla topladığı 32 puanla 11. sırada yer alan Kasımpaşa'nın Bosnalı oyuncusu Haris Hajradinovic, ülkesinin basınına verdiği bir röportajda flaş açıklamalarda bulundu.

Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Boşnak basınından Sport1 internet sitesine çarpıcı açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, formasını giymek istediği ekibi de açıkladı.

Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

İşte Hajradinovic'in röportajından öne çıkanlar...

Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

-Kasımpaşa futbolcusu bize corona virüsü pandemisinin neden olduğu ara sırasında bireysel ve takım düzeyinde antrenmanların nasıl düzenlendiğini anlattı.

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