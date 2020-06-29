Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum

Süper Lig'de son haftalara girilirken, birçok transfer gelişmesi de yaşanmaya devam ediyor. Özellikle 4 büyük kulüp birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, Kasımpaşa'da forma giyen Boşnak oyuncu Haris Hajradinovic ülkesinin basınına verdiği röportajda flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
29 Haziran 2020 Pazartesi 17:09
Güncelleme: 29.06.2020 17:30
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de sezonun bitimine az bir süre kala gelecek sezon çalışmalarına hız veren kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle ligin 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temaslarını sıklaştırırken, bu kez Süper Lig'de forma giyen bir isimden flaş bir itiraf geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligde an itibarıyla topladığı 32 puanla 11. sırada yer alan Kasımpaşa'nın Bosnalı oyuncusu Haris Hajradinovic, ülkesinin basınına verdiği bir röportajda flaş açıklamalarda bulundu.
Boşnak basınından Sport1 internet sitesine çarpıcı açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, formasını giymek istediği ekibi de açıkladı.
İşte Hajradinovic'in röportajından öne çıkanlar...
-Kasımpaşa futbolcusu bize corona virüsü pandemisinin neden olduğu ara sırasında bireysel ve takım düzeyinde antrenmanların nasıl düzenlendiğini anlattı.