Armani'den Beşiktaş açıklaması! Transfer... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2020, Salı
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Armani'den Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Loris Karius'un ayrılığının ardından yeni 1 numarası için çalışmalarını yürüten siyah beyazlıların günemine bir çok isim gelirken, bu kez rotanın Güney Amerika'ya çevrildiği ifade edildi. Arjantinli eldiven, ülkesinin basınına konuşurken Beşiktaş'ın teklifine dair de önemli ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Haziran 2020 Salı 10:37 Güncelleme: 30.06.2020 10:51
Armani'den Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Beşiktaş, gelecek sezonun 1 numarası için hummalı bir çalışma yürütüyor... Loris Karius'un ayrılığının ardından Ersin Destanoğlu'nu değerlendiren siyah beyazlılar, gelecek sezon için önemli bir ismi gündemine aldı.

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Beşiktaş'ın istediği kaleci Armani'den resmi açıklama! Transfer...

Daha önce Claudio Bravo ile de ilgilendiği belirtilen Beşiktaş'ın, transferde maliyeti uygun ya da bonservissiz isimlere yöneldiği biliniyor.

Beşiktaş'ın istediği kaleci Armani'den resmi açıklama! Transfer...

Arjantin basını, siyah beyazlıların kaleci operasyonuna ilişkin yazdığı haberde, Beşiktaş'ın River Plate'de forma giyen Franco Armani ile temasa geçtiğini belirtirken, oyuncunun bu harekata ilişkin görüşlerini okuyucularıyla paylaştı.

Beşiktaş'ın istediği kaleci Armani'den resmi açıklama! Transfer...

Ole.com.ar adlı internet sitesinin konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde oldu;

Beşiktaş'ın istediği kaleci Armani'den resmi açıklama! Transfer...

"Bir takım (Beşiktaş), kısa süre önce Armani'yi kendi bünyelerine katmak için girişimlerde bulundu. Hatta menajeri, olası bir transfer hakkında konuştu. River'ın 1 numarası da söz konusu kulübe ilişkin konuştu.

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