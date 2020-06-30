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Armani'den Beşiktaş açıklaması! Transfer...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Loris Karius'un ayrılığının ardından yeni 1 numarası için çalışmalarını yürüten siyah beyazlıların günemine bir çok isim gelirken, bu kez rotanın Güney Amerika'ya çevrildiği ifade edildi. Arjantinli eldiven, ülkesinin basınına konuşurken Beşiktaş'ın teklifine dair de önemli ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

30 Haziran 2020 Salı 10:37 Güncelleme: 30.06.2020 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





