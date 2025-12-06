CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı

TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında ceza alan 71 futbolcunucezasını onadı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 22:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 71 futbolcunun aldığı cezayı onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle 45 gün ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası alan 71 futbolcunun itirazlarını reddetti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 71 futbolcunun 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezaları ile klasman yardımcı hakemi Necmi Akıncı'nın da 12 ay hak mahrumiyeti cezasını onadı.

METİN ÖZTÜRK'ÜN 15 GÜNLÜK CEZASI 10 GÜNE İNDİRİLDİ

TFF Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasını 10 güne düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamada Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Öztürk'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezasını 10 gün ve 1 milyon 333 bin liraya indirildi.

Kurul, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle verilen 3 maç men ve 120 bin lira para cezasının da onandığını açıkladı.

Ayrıca kurul, çeşitli sebeplerden Fenerbahçe'ye verilen toplam 3 milyon 660 bin lira para cezası ve bir sonraki ev sahibi olduğu müsabaka için kısmi tribün kapama cezasının yanı sıra Galatasaray'ın da bir sonraki ev sahibi olduğu maç için kısmi tribün kapama cezasını onadı.

Öte yandan Göztepe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle verilen toplam 920 bin lira para cezası ve bir sonraki ev sahibi olduğu karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası da onandı.

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Süper Lig'de güncel puan durumu
Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu: Söyleyecek hiçbir şey yok! Kerem Aktürkoğlu: Söyleyecek hiçbir şey yok! 22:20
Skriniar: Bu golü yememeliydik! Skriniar: Bu golü yememeliydik! 22:15
Hakan attı Inter kazandı Hakan attı Inter kazandı 22:10
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 21:58
Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı! Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı! 21:36
Erokspor zirveye göz dikti! Erokspor zirveye göz dikti! 21:06
Daha Eski
F.Bahçe'de şok sakatlık! F.Bahçe'de şok sakatlık! 20:23
Chelsea galibiyeti unuttu Chelsea galibiyeti unuttu 20:17
B. Münih deplasmanda gol oldu yağdı! B. Münih deplasmanda gol oldu yağdı! 20:17
Tottenham sahasında kazandı! Tottenham sahasında kazandı! 20:11
M. City evinde hata yapmadı! M. City evinde hata yapmadı! 20:09
Pole pozisyonu Verstappen'in Pole pozisyonu Verstappen'in 19:24