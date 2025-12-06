CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir Nuri Şahin: Fenerbahçe'ye çok büyük saygım var ama...

Nuri Şahin: Fenerbahçe'ye çok büyük saygım var ama...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kritik mücadele 1-1'lik skorla tamamlanırken ev sahibi takımda Teknik Direktör Nuri Şahin, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 22:36
Nuri Şahin: Fenerbahçe'ye çok büyük saygım var ama...

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik skorla sona ererken Teknik Direktör Nuri Şahin mücadele hakkında konuştu.

İŞTE NURİ ŞAHİN'İN SÖZLERİ:

Maçı kazanamadığımız için üzgünüz. Takım istediğimiz her şeyi yaptı. Takımımdan memnunum, bu tarz maçları da kazanmalıyız. Fenerbahçe'ye çok büyük saygım var ama ben ve takımım bu yarışa girmeliyiz. Bu tarz maçları kazanmak için çıkıyoruz ve kazanmamız da lazım. Olmadı ama bir şeyler inşa ediyoruz. Üçüncü bölgede ne kadar soğukkanlı kalırsan, o kadar pozisyona girersin. Bugün eleştirilecek bir şey varsa, bu eleştirilebilir.

