Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Benim için hayal kırıklığı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu kritik maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Mücadele hakkında Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor.

Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik.

Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!"