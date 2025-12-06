Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Benim için hayal kırıklığı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla berabere kaldı. Mücadele hakkında sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 22:26 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 22:31
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu kritik maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Mücadele hakkında Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor.

Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik.

Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!"

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
