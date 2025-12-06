Bayern Münih, Stuttgart deplasmanında farklı kazandı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Stuttgart ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Konuk takım, rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri Harry Kane (3), Konrad Laimer ve Josip Stanisic kaydetti.

Öte yandan Stuttgart'ta Lorenz Assignon, mücadelenin 81. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Stuttgart ise 22 puanda kaldı.