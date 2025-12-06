CANLI SKOR ANA SAYFA
Bayern Münih, Stuttgart deplasmanında farklı kazandı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Bayern Münih, Stuttgart deplasmanında farklı kazandı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih deplasmanda Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Bavyera ekibi rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 20:18
Bayern Münih, Stuttgart deplasmanında farklı kazandı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Stuttgart ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Konuk takım, rakibini 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri Harry Kane (3), Konrad Laimer ve Josip Stanisic kaydetti.

Öte yandan Stuttgart'ta Lorenz Assignon, mücadelenin 81. dakikasında direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 37'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Stuttgart ise 22 puanda kaldı.

