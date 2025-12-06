CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı mücadele öncesi başkan Sadettin Saran açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 19:30 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 19:53
Sadettin Saran'dan Galatasaray-Samsunspor maçı sözleri! "İbrahim Hacıosmanoğlu..."

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile deplasmanına çıktı.

Mücadele öncesi sarı lacivertlilerde başkan Sadettin Saran açıklamalarda bulundu.

İŞTE SARAN'IN SÖZLERİ:

Dün yaşananlar bütün camiayı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere gelmemek için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz da. Türk sporu için kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz.

