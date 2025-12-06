Sadettin Saran'dan Galatasaray-Samsunspor maçı sözleri! "İbrahim Hacıosmanoğlu..."

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile deplasmanına çıktı.

Mücadele öncesi sarı lacivertlilerde başkan Sadettin Saran açıklamalarda bulundu.

İŞTE SARAN'IN SÖZLERİ:

Dün yaşananlar bütün camiayı hem çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bizi çekmeye çalıştıkları yere gelmemek için elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz da. Türk sporu için kötü sonuçlar doğurur. Arkadaşlarım bugün federasyon yetkilileriyle görüştü. Ben sayın başkanla iletişim halindeyim. Kendisinin döndüğünde gerekeni yapacağına inanıyoruz.