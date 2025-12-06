CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig İkas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor puanları paylaştı!

İkas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor puanları paylaştı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında İkas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 16:26 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 16:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İkas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor puanları paylaştı!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında İkas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi 51. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle öne geçti. Konuk ekip bu gole 70. dakikada Laszlo Benes'le yanıt verdi.

İkas Eyüpspor ve Zecorner Kayserispor puanlarını 13'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada Legowski'nin ceza yayı gerisinden sol çaprazdan şutunda kaleci Bilal sağına yatarak direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

38. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta Carole'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direği sıyırarak kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle kapandı.

51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Legowski'nin ara pasında ceza sahasına koşu yapan Umut Bozok, altıpasın sol çaprazında topla buluştu. Umut'un dar açıdan şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. Pozisyonu takip eden Emre Akbaba, kısa düşerek kale önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

56. dakikada Kayseri temsilcisi gole çok yaklaştı. Cardoso'nun soldan ortasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Onugkha, müsait pozisyonda şutunu çekti. Etkisiz giden meşin yuvarlak, kaleci Felipe'de kaldı.

70. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Mendes'in pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Benes'in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

87. dakikada ceza sahası sağ kanadında son çizgiye inen Emre Akbaba, pasını açısı daha iyi olan Seslar'a aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadele beraberlikle sona erdi.

Singo sahalara ne zaman dönecek?
Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
DİĞER
Fenerbahçe'de yıldız oyuncu bavulunu topladı! Ocak ayının ilk yolcusu belli oldu...
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki!
Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Jhon Duran kararı! F.Bahçe'de Jhon Duran kararı! 15:53
Kartal'ın Gaziantep FK mesaisi sürüyor! Kartal'ın Gaziantep FK mesaisi sürüyor! 15:49
Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu! 15:43
Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı! Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı! 15:29
Başakşehir-Fenerbahçe maçı bilgileri! Başakşehir-Fenerbahçe maçı bilgileri! 15:27
Fırtına Göztepe maçına hazır! Fırtına Göztepe maçına hazır! 15:21
Daha Eski
Leeds United-Liverpool maçı saat kaçta? Leeds United-Liverpool maçı saat kaçta? 15:16
Konyaspor'da flaş Ndao gelişmesi! Konyaspor'da flaş Ndao gelişmesi! 15:14
Everton-Nottingham Forest muhtemel 11'ler! Everton-Nottingham Forest muhtemel 11'ler! 15:02
Toulouse - Alsace maçı izleme bilgileri! Toulouse - Alsace maçı izleme bilgileri! 14:53
Saran Hacıosmanoğlu ile görüştü Saran Hacıosmanoğlu ile görüştü 14:48
Manchester City-Sunderland maçı hakkında! Manchester City-Sunderland maçı hakkında! 14:46