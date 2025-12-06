İkas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor puanları paylaştı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında İkas Eyüpspor ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Ev sahibi 51. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle öne geçti. Konuk ekip bu gole 70. dakikada Laszlo Benes'le yanıt verdi.

İkas Eyüpspor ve Zecorner Kayserispor puanlarını 13'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada Legowski'nin ceza yayı gerisinden sol çaprazdan şutunda kaleci Bilal sağına yatarak direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

38. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta Carole'ün müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direği sıyırarak kornere gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle kapandı.

51. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Legowski'nin ara pasında ceza sahasına koşu yapan Umut Bozok, altıpasın sol çaprazında topla buluştu. Umut'un dar açıdan şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. Pozisyonu takip eden Emre Akbaba, kısa düşerek kale önünde kalan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

56. dakikada Kayseri temsilcisi gole çok yaklaştı. Cardoso'nun soldan ortasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Onugkha, müsait pozisyonda şutunu çekti. Etkisiz giden meşin yuvarlak, kaleci Felipe'de kaldı.

70. dakikada sarı-kırmızılı takım beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Mendes'in pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Benes'in yerden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

87. dakikada ceza sahası sağ kanadında son çizgiye inen Emre Akbaba, pasını açısı daha iyi olan Seslar'a aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Mücadele beraberlikle sona erdi.