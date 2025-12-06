CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı! Tedesco ile görüştü

Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı! Tedesco ile görüştü

Fenerbahçe'de Jhon Duran hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı oynadığı 2 maçta da gol atan Kolombiyalı futbolcu için teknik direktör Domenico Tedesco'nun flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 15:53
Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı! Tedesco ile görüştü

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılan Jhon Duran, sezona istediği gibi başlayamamış ve ardından Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Benfica maçında sakatlık yaşamıştı. 55 gün sahalardan uzak kalan Kolombiyalı oyuncu, bu süreçte 10 karşılaşmada forma giyemedi.

Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı! Tedesco ile görüştü

Ligdeki Beşiktaş derbisiyle birlikte formasına kavuşan 21 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda şans bulurken, attığı golle de Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de 3 puanı getirdi. Duran'ı yavaş yavaş kadroya monte eden Tedesco, Galatasaray derbisinde de oyuncusunu yedek soyundurdu ancak 63'te En Nesyri'nin yerine oyuna aldı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı! Tedesco ile görüştü

Duran da attığı golle Fenerbahçe'ye 1 puan kazandırdı. Jhon Duran'ın bu performansından memnun olan İtalyan çalıştırıcı, Başakşehir maçında formayı Kolombiyalıya verme kararı aldı. Öğrencisiyle görüşen Tedesco'nun "Artık forma senin" dediği ve bundan sonra 11'de Duran'ı oynatma kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
Singo sahalara ne zaman dönecek?
