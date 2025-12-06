CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Toulouse - Alsace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligue 1’de heyecan bu hafta sonu devam ediyor. Ligin 15. haftasında Toulouse ile Alsace (Strasbourg) karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, Toulouse-Alsace maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Toulouse - Alsace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar!

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 14:53
Toulouse-Strasbourg maçını canlı takip etmek için tıklayabilirsiniz.

Cumartesi günü Ligue 1 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın önemli mücadelelerinden biri olan Toulouse - Alsace (Strasbourg) maçı, sezonun 15. haftasında Toulouse Stadyumu'nda oynanacak. Futbol tutkunları, "Toulouse - Alsace maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını şimdiden araştırmaya başladı. Toulouse, bu iç saha maçında kazanarak çıkışını sürdürmek isterken; Strasbourg ligdeki zorlu tabloyu düzeltme peşinde. Canlı yayın bilgileri, maç saati ve izleme detayları müsabaka öncesi netleşecek. Bu kritik Ligue 1 karşılaşması, hafta sonunun öne çıkan maçları arasında yer alıyor.

TOULOUSE-STRASBOURG MAÇI HANGİ GÜN?

Toulouse-Strasbourg maçı, 6 Aralık Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

TOULOUSE-STRASBOURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Toulouse-Strasbourg maçı, saat 21:00'de başlayacak.

TOULOUSE - STRASBOURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Toulouse ve Strasbourg'un karşı karşıya geleceği Fransa Ligue 1 maçı, Toulouse'da, Stadium de Toulouse Stadyumu'nda oynanacak.

TOULOUSE VS STRASBOURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Toulouse ile Strasbourg arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports 4 kanalından canlı izlenebilecek. Toulouse FC-Strasbourg Alsace maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Toulouse'un muhtemel ilk 11'i: Restes, McKenzie, Cresswell, Nicolaisen, Kamanzi, Vossah, Casseres, Methalie, Magri, Donnum, Emersonn

Strasbourg'un muhtemel ilk 11'i: Penders, Omobamidele, Sarr, Sylla, Doue, Amo-Ameyaw, Doukoure, Barco, Paez, Enciso, Panichelli

