Everton-Nottingham Forest mücadelesi saat kaçta başlayacak, hangi kanalda?

Everton, Premier Lig'in 15. haftasında Nottingham Forest'i konuk ediyor. Ligde 21 puanla 10. sırada yer alan ev sahibi ekip, geçen hafta Bournemouth'u tek golle yenerek moral depolamasının ardından bu hafta da galibiyet hedefliyor. Nottingham Forest ise 15 puanla küme hattına çok yakın konumda. Wolves deplasmanında aldığı galibiyetle motive olan ekip, Everton'a karşı da 3 puan hedefliyor. Peki Everton-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 15:02
Everton-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Everton ile Nottingham Forest, Premier Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Hill Dickinson Stadyumu'ndaki puan tablosunu yeniden yazabilecek karşılaşmada, seyirci avantajıyla galibiyet isteyen 10. sıradaki ekip yukarı tırmanmanın peşinde. Sean Dyche'nin ekibi ise 16. sıradan sürpriz arayacak. Küme hattına yakın konumlanan konuk takım, orta sıralara gözünü dikti. İşte Everton-Nottingham Forest maçı detayları...

Everton-Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Everton-Nottingham Forest maçı, 6 Aralık Cumartesi günü, saat 18.00'de başlayacak. Hill Dickinson Stadyumu'ndaki karşılaşma,beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Everton-Nottingham Forest MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Everton: Pickford; Garner; O'Brien, Tarkowski, Mykolenko; Dewsbury-Hall, Alcaraz; Ndiaye, McNeil, Grealish; Barry

Nottingham Forest : Sels; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

