Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Son 3 puanını 10. haftada, Gençlerbirliği deplasmanında alan ev sahibi takım, 4 maçlık galibiyet hasretini taraftarı önünde sonlandırmak istiyor. Çaykur Rizespor ise Gaziantep FK ile beraberliğinin ardından Fenerbahçe karşısında ezici bir mağlubiyet yaşadı. 5-2'lik skordan sonra Kayserispor'a da mağlup olan konuk takım, bu kez 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-ho, Pedrinho, Melih, Bjorlo, Bardhi, Umut.

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Laci, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe.

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı, 6 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de başladı.

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Suat Güz yapıyor.