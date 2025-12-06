CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tümosan Konyaspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Puan tablosunda 11. sırada yer alan ev sahibi, puanını 18'e çıkararak ilk 10 içinde yer almayı hedefliyor. Çaykur Rizespor ise 14 puanla 12. sırada bulunuyor. 3 maçtır galibiyet hasreti çeken Recep Uçar'ın ekibi, deplasmandaki 2. galibiyeti için sahaya çıkıyor. Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 16:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Tümosan Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Son 3 puanını 10. haftada, Gençlerbirliği deplasmanında alan ev sahibi takım, 4 maçlık galibiyet hasretini taraftarı önünde sonlandırmak istiyor. Çaykur Rizespor ise Gaziantep FK ile beraberliğinin ardından Fenerbahçe karşısında ezici bir mağlubiyet yaşadı. 5-2'lik skordan sonra Kayserispor'a da mağlup olan konuk takım, bu kez 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-ho, Pedrinho, Melih, Bjorlo, Bardhi, Umut.

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Laci, Rak-Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe.

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı, 6 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de başladı.

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Ümit Öztürk'ün düdük çaldığı mücadelede hakem yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Suat Güz yapıyor.

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
F.Bahçe'de Jhon Duran kararı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
Singo sahalara ne zaman dönecek?
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Jhon Duran kararı! F.Bahçe'de Jhon Duran kararı! 15:53
Kartal'ın Gaziantep FK mesaisi sürüyor! Kartal'ın Gaziantep FK mesaisi sürüyor! 15:49
Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu! Trabzonspor'un Göztepe kafilesi belli oldu! 15:43
Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı! Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı! 15:29
Başakşehir-Fenerbahçe maçı bilgileri! Başakşehir-Fenerbahçe maçı bilgileri! 15:27
Fırtına Göztepe maçına hazır! Fırtına Göztepe maçına hazır! 15:21
Daha Eski
Leeds United-Liverpool maçı saat kaçta? Leeds United-Liverpool maçı saat kaçta? 15:16
Konyaspor'da flaş Ndao gelişmesi! Konyaspor'da flaş Ndao gelişmesi! 15:14
Everton-Nottingham Forest muhtemel 11'ler! Everton-Nottingham Forest muhtemel 11'ler! 15:02
Toulouse - Alsace maçı izleme bilgileri! Toulouse - Alsace maçı izleme bilgileri! 14:53
Saran Hacıosmanoğlu ile görüştü Saran Hacıosmanoğlu ile görüştü 14:48
Manchester City-Sunderland maçı hakkında! Manchester City-Sunderland maçı hakkında! 14:46