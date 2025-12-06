CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konyaspor TÜMOSAN Konyaspor Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetti!

TÜMOSAN Konyaspor Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetti!

TÜMOSAN Konyaspor, bahis oynadığı gerekçesi ile hak mahrumiyeti cezası alan Alassane Ndao'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 15:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TÜMOSAN Konyaspor Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetti!

Bahis oynadığı gerekçesi ile PFDK tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan, aynı zamanda eyleminin suç teşkil ettiği gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Alassane Ndao hakkında TÜMOSAN Konyaspor'dan açıklama geldi. Süper Lig ekibi Ndao'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İç Anadolu temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Kamuoyuna Duyuru

Futbolcumuz Alassane Ndao'ya 13.11.2025 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararıyla bahis oynadığı gerekçesi ile 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmiş olup, oyuncunun itirazı üzerine yapılan inceleme sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 28.11.2025 tarihli kararıyla söz konusu ceza onanarak kesinleşmiştir.

Tahkim Kurulu kararı uyarınca ceza, Anayasa ve TFF Talimatları çerçevesinde kesin ve bağlayıcı hâle gelmiştir. Ayrıca, futbolcunun eyleminin aynı zamanda suç teşkil ettiği gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Kulübümüz, 2025/2026 Sezonu Konyaspor Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği ve futbolcu ile akdedilen Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri kapsamında, Tahkim Kurulu'nun onama kararının hemen sonrasında oyuncunun savunmasını istemiş, sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple tarafımızdan feshi için gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatmıştır.

TÜMOSAN KONYASPOR KULÜBÜ"

İfadelerine yer verildi.

G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki!
DİĞER
Fenerbahçe'den müthiş rekor! Tam 143 milyonluk gelir...
Devlet Bahçeli'den İBB vurgununa tepki: Ahlaki kriz değil mi? | İmralı'nın mesajı muteber | "Barış kuşunun ikinci kanadı takılacak"
G.Saray'dan Metehan Baltacı kararı!
F.Bahçe'de o isimle ayrılık yakın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Saran Hacıosmanoğlu ile görüştü Saran Hacıosmanoğlu ile görüştü 14:48
Manchester City-Sunderland maçı hakkında! Manchester City-Sunderland maçı hakkında! 14:46
Singo sahalara ne zaman dönecek? Singo sahalara ne zaman dönecek? 14:36
PSG-Rennes maç canlı izleme bilgileri! PSG-Rennes maç canlı izleme bilgileri! 14:30
Newcastle United-Burnley canlı yayın bilgileri! Newcastle United-Burnley canlı yayın bilgileri! 14:26
Bournemouth-Chelsea maçı yayın bilgileri! Bournemouth-Chelsea maçı yayın bilgileri! 14:07
Daha Eski
Gençlerbirliği'nde yeni başkan Arda Çakmak oldu Gençlerbirliği'nde yeni başkan Arda Çakmak oldu 14:03
Eyüpspor-Kayserispor | CANLI Eyüpspor-Kayserispor | CANLI 13:53
Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki! Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki! 13:35
RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı ayrıntıları! RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı ayrıntıları! 13:09
Tottenham-Brentford maçı detayları! Tottenham-Brentford maçı detayları! 12:47
Aston Villa-Arsenal maçı detayları! Aston Villa-Arsenal maçı detayları! 12:34