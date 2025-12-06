TÜMOSAN Konyaspor Alassane Ndao'nun sözleşmesini feshetti!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bahis oynadığı gerekçesi ile PFDK tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan, aynı zamanda eyleminin suç teşkil ettiği gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Alassane Ndao hakkında TÜMOSAN Konyaspor'dan açıklama geldi. Süper Lig ekibi Ndao'nun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. İç Anadolu temsilcisinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Kamuoyuna Duyuru

Futbolcumuz Alassane Ndao'ya 13.11.2025 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararıyla bahis oynadığı gerekçesi ile 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmiş olup, oyuncunun itirazı üzerine yapılan inceleme sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun 28.11.2025 tarihli kararıyla söz konusu ceza onanarak kesinleşmiştir.

Tahkim Kurulu kararı uyarınca ceza, Anayasa ve TFF Talimatları çerçevesinde kesin ve bağlayıcı hâle gelmiştir. Ayrıca, futbolcunun eyleminin aynı zamanda suç teşkil ettiği gerekçesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Kulübümüz, 2025/2026 Sezonu Konyaspor Spor Kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Yönetmeliği ve futbolcu ile akdedilen Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri kapsamında, Tahkim Kurulu'nun onama kararının hemen sonrasında oyuncunun savunmasını istemiş, sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple tarafımızdan feshi için gerekli hukuki ve idari işlemleri başlatmıştır.

TÜMOSAN KONYASPOR KULÜBÜ"

İfadelerine yer verildi.