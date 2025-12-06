Leeds United-Liverpool maçı | Canlı yayın, saat ve takımların 11'leri

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Leeds United ile Liverpool, Premier Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligin 10. haftasında aldığı mağlubiyetle seri başlatan ev sahibi ekip, geçen haftaya kadar oynadığı son 4 maçtan puan alamadı. Son maçında ise şeytanın bacağını kırarak Chelsea'yi mağlup eden Daniel Farke'nin öğrencileri, evinde yeni bir galibiyete imza atmayı hedefliyor. Liverpool ise puanını 25'e çıkararak şansının yaver gitmesi halinde ilk 5'e yükselme fırsatını değerlendirecek. İşte Leeds United-Liverpool maçı detayları...

Leeds United-Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leeds United-Liverpool maçı, 6 Aralık Cumartesi günü, saat 20.30'da başlayacak. Elland Road'daki karşılaşma,beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United-Liverpool MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Perri; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Stach, Gruev, Ampadu, Gudmundsson; Piroe, Okafor

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Chiesa; Ekitike