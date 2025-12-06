CANLI SKOR ANA SAYFA
Leeds United-Liverpool maçı | Canlı yayın, saat ve takımların 11'leri

Leeds United-Liverpool maçı | Canlı yayın, saat ve takımların 11'leri

Premier Lig'deki 15. haftada Leeds United, yenilmezlik serisini üç maça çıkarmayı hedefleyen Liverpool ile kozlarını paylaşacak. 14 puanla oturduğu küme hattı sınırından uzaklaşmak isteyen ev sahibi takım, 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından Chelsea karşısında aldığı zaferle moral buldu. Liverpool ise 22 puanla 9. sıraya yerleşti. Deplasmandaki son mağlubiyetini Manchester City'de alan konuk takım, rakibi karşısında 3 puan hedefliyor. İşte Leeds United-Liverpool maçı yayın bilgileri ve detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 15:16
Leeds United-Liverpool maçı | Canlı yayın, saat ve takımların 11'leri

Leeds United-Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Leeds United ile Liverpool, Premier Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Ligin 10. haftasında aldığı mağlubiyetle seri başlatan ev sahibi ekip, geçen haftaya kadar oynadığı son 4 maçtan puan alamadı. Son maçında ise şeytanın bacağını kırarak Chelsea'yi mağlup eden Daniel Farke'nin öğrencileri, evinde yeni bir galibiyete imza atmayı hedefliyor. Liverpool ise puanını 25'e çıkararak şansının yaver gitmesi halinde ilk 5'e yükselme fırsatını değerlendirecek. İşte Leeds United-Liverpool maçı detayları...

Leeds United-Liverpool MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Leeds United-Liverpool maçı, 6 Aralık Cumartesi günü, saat 20.30'da başlayacak. Elland Road'daki karşılaşma,beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Leeds United-Liverpool MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Leeds United: Perri; Rodon, Bijol, Struijk; Bogle, Stach, Gruev, Ampadu, Gudmundsson; Piroe, Okafor

Liverpool: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Chiesa; Ekitike

