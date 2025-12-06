RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu kritik maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Levent, Alvarez, Fred, Talisca, Asensio, Oğuz, Duran

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı TSİ 20.00'de başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ ADNAN DENİZ KAYATEPE

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında saat 20.00'de Fenerbahçe, Fatih Terim Stadyumu'nda RAMS Başakşehir'in konuğu. Müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Hakan Yemişken yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Gürcan Hasova. RAMS Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Alper Çetin görev yapıyor. Çetin'e AVAR'da Anıl Usta eşlik ediyor.