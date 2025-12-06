Fenerbahçe'de Domenico Tedesco: Oyuna iştah katmak istedik!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 19:13 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 19:19
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Derbide Oğuz, Talisca ve Duran iyi performans gösterdi. Fred'in antrenman performansı iyiydi. Oyuna tazelik iştah katmak istedik. Bu isimler de bunu karşıladığı için ilk 11'de başlayacaklar.

Ofansif bir düşünceyle sahada olacağız. Her maçı kazanmak, goller atmak, domine etmek istiyoruz. En önemli şey maçları kazanmak, bunun için savunma da önemli. İyi bir modumuz var bu şekilde devam etmek istiyoruz.

