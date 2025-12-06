CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol Fenerbahçe Opet deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u devirdi

Fenerbahçe Opet deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u devirdi

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 93-79 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 19:19
Fenerbahçe Opet deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u devirdi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Fenerbahçe Opet'e 93-79 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Nihat Çetin, Haldun Çoban, Kerem Altıntaş

Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 28, Dangerfield 28, Willams 8, Doğa Adıcan, Merve Arı 8, Merve Uygül, İdil Türk 5, Meltem Avcı Yılmaz 2

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 18, Olcay Çakır Turgut 15, Lisa Williams 13, Meesseman 16, Rupert 8, Tuana Vural, Mccovan 6, Gustafson 15, Allemand 2

1. Periyot: 15-26 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 31-45 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 58-67 (Fenerbahçe lehine)

