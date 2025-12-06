Fenerbahçe Opet deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u devirdi

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol evinde Fenerbahçe Opet'e 93-79 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Nihat Çetin, Haldun Çoban, Kerem Altıntaş
Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 28, Dangerfield 28, Willams 8, Doğa Adıcan, Merve Arı 8, Merve Uygül, İdil Türk 5, Meltem Avcı Yılmaz 2
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 18, Olcay Çakır Turgut 15, Lisa Williams 13, Meesseman 16, Rupert 8, Tuana Vural, Mccovan 6, Gustafson 15, Allemand 2
1. Periyot: 15-26 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 31-45 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 58-67 (Fenerbahçe lehine)