Fenerbahçe'de Milan Skriniar: Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin tek golünü kaydeden Milan Skriniar maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE SKRINIAR'IN AÇIKLAMALARI:

Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir. Maalesef gol gördük kalemizde, bu golü yememeliydik. 1-0'dan sonra maçı öldürmemiz gerekiyordu. Çok daha iyisini yapmalıydık.