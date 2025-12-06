CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hayal kırıklığı

Hayal kırıklığı

Semedo’nun sakatlığı bizim için darbeydi, şok oldu ve sonrasında sahadaki yapımızı kaybettik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 22:55
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hayal kırıklığı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir beraberliği sonrasında oyuncularına isyan etti. İtalyan teknik adam, "İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı. Nelson Semedo'nun 17. dakikadaki sakatlığı bizim için darbeydi, şok oldu ve sonrasında sahadaki yapımızı kaybettik. Skoru 2-0 yapabilirdik, ancak pozisyonu değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hayal kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik!" diye konuştu.

ORTAYI ENGELLESEYDİK KAZANIRDIK

"Yaptığımız değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi" ifadesini kullanan Domenico Tedesco, gol yedikleri ortayı engelleyemediklerine vurgu yaptı: "Maçta 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim. Değişiklik yaptıktan sonra daha fazla pozisyon ürettik. Yaptığımız değişiklikler pozitif etki yarattı. Eğer yapılan ortayı engelleyebilseydik maçı kazanmış olurduk."

KALESİNİ KAPATAMIYOR

Fenerbahçe bu sezon 15 haftada kalesinde 14 gol gördü. Son olarak 27 Ekim'de Gaziantep FK deplasmanında 4-0 kazanan sarı-lacivertliler, sonrasında oynadığı 5 maçta da kalesinde gole engel olamadı. Kanarya ayrıca bu sezon 5 maçta gol yemedi.

Fenerbahçe'ye transferde flaş teklif!
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Süper Lig'de güncel puan durumu
Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça farkını gösterdi! Barça farkını gösterdi! 22:50
Dünya Kupası fikstürü açıklandı! Dünya Kupası fikstürü açıklandı! 22:47
71 futbolcunun cezaları onandı! 71 futbolcunun cezaları onandı! 22:44
Galatasaray'da rota Şampiyonlar Ligi! Galatasaray'da rota Şampiyonlar Ligi! 22:41
Bol gollü maçta kazanan Barça! Bol gollü maçta kazanan Barça! 22:40
Liverpool kendine gelemiyor! Liverpool kendine gelemiyor! 22:37
Daha Eski
"F.Bahçe'ye çok büyük saygım var ama..." "F.Bahçe'ye çok büyük saygım var ama..." 22:36
Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! 22:26
Kerem Aktürkoğlu: Söyleyecek hiçbir şey yok! Kerem Aktürkoğlu: Söyleyecek hiçbir şey yok! 22:20
Skriniar: Bu golü yememeliydik! Skriniar: Bu golü yememeliydik! 22:15
Hakan attı Inter kazandı Hakan attı Inter kazandı 22:10
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 21:58