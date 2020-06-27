Beşiktaş'tan transfer görüşmesi! Sergen Yalçın Awaziem için onay verdi ve...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'u evinde konuk eden siyah beyazlılar, aldığı 3-0'lık galibiyetle üst sıralara tırmanma yarışına katılmıştı. Bununla beraber transfer için çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın gündemine Awaziem'in geldiği ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın ilk görüşmeyi yaptığı kaydedildi.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündem stoper transferi...
Yeni sezonda savunmada problem yaşamak istemeyen siyah beyazlılar radarına sürpriz bir ismi aldı.
Kartal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da tamamlayan ve şu anda Porto'dan La Liga ekibi Leganes'e kiralanan Chidozie Collins Awaziem'i gündemine aldı.
SERGEN'DEN GEÇER NOT
Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın Awaziem'in menajeriyle görüşme yaptığı ve Nijeryalı stoperin transferinin teknik direktör Sergen Yalçın'dan geçer not aldığı öğrenildi.
AWAZIEM KİMDİR?
Chidozie Awaziem (d. 1 Ocak 1997), Porto takımında defans pozisyonunda görev yapan Nijeryalı milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine Porto B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Porto, Nantes, Çaykur Rizespor ve Leganés kulüplerinde oynadı.
22 yaşındaki futbolcu bu sezon Leganes'te 24 maçta görev yaparken skora etki sağlayamadı.
- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 17:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan transfer görüşmesi! Sergen Yalçın Awaziem için onay verdi ve... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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