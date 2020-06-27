Beşiktaş'tan transfer görüşmesi! Sergen Yalçın Awaziem için onay verdi ve... | Awaziem kimdir? Nereli? Kaç yaşında? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
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'tan transfer görüşmesi! Sergen Yalçın için onay verdi ve...

Beşiktaş'tan transfer görüşmesi! Sergen Yalçın Awaziem için onay verdi ve...

'ta son dakika transfer haberi... Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'u evinde konuk eden siyah beyazlılar, aldığı 3-0'lık galibiyetle üst sıralara tırmanma yarışına katılmıştı. Bununla beraber transfer için çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ın gündemine 'in geldiği ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın ilk görüşmeyi yaptığı kaydedildi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan 'ta gündem stoper transferi...

Yeni sezonda savunmada problem yaşamak istemeyen siyah beyazlılar radarına sürpriz bir ismi aldı.

Kartal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da tamamlayan ve şu anda Porto'dan La Liga ekibi Leganes'e kiralanan Chidozie Collins 'i gündemine aldı.

SERGEN'DEN GEÇER NOT
Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın Awaziem'in menajeriyle görüşme yaptığı ve Nijeryalı stoperin transferinin teknik direktör Sergen Yalçın'dan geçer not aldığı öğrenildi.

AWAZIEM KİMDİR?
Chidozie Awaziem (d. 1 Ocak 1997), Porto takımında defans pozisyonunda görev yapan Nijeryalı milli futbolcudur. Profesyonel kariyerine Porto B kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Porto, Nantes, Çaykur Rizespor ve Leganés kulüplerinde oynadı.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Leganes'te 24 maçta görev yaparken skora etki sağlayamadı.

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 17:27
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