CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray MCT Technic deplasmanda Bursaspor Basketbol'a kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Galatasaray MCT Technic deplasmanda Bursaspor Basketbol'a kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10’uncu haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada sahasında Galatasaray MCT Technic'i 91-87 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 00:37
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray MCT Technic deplasmanda Bursaspor Basketbol'a kaybetti! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada sahasında Galatasaray MCT Technic'i 91-87 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla ev sahibi ekipten Childress oldu.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin

BURSASPOR BASKETBOL: Childress 24, Göksenin Köksal 4, Konontsuk 16, Crawford 17, King 9, Parsons 4, Nnoko 7, Borsa Satır, Berk Akın, Delaurier 10,

GALATASARAY MCT TECHNİC: Cummings 21, White Jr 10, Mccollum 18, Can Korkmaz 9, Meeks 12, Robinson 8, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie, Rıdvan Öncel, Bishop 2, Muhsin Yaşar 5

1'İNCİ PERİYOT: 29-23

DEVRE: 52-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-62

NORMAL SÜRE: 77-77

5 FAUL ALAN: 34.58 Muhsin Yaşar (Galatasaray MCT Technic), 37.21 Delaurier (Bursaspor Basketbol)

Tedesco: Benim için hayal kırıklığı!
F.Bahçe deplasmanda berabere kaldı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan, Maduro ile görüştü: “Diyalog kanalları açık tutulmalı”
Süper Lig'de güncel puan durumu
Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hayal kırıklığı Hayal kırıklığı 22:55
Semedo devam edemedi Semedo devam edemedi 22:52
Barça farkını gösterdi! Barça farkını gösterdi! 22:50
Dünya Kupası fikstürü açıklandı! Dünya Kupası fikstürü açıklandı! 22:47
71 futbolcunun cezaları onandı! 71 futbolcunun cezaları onandı! 22:44
Galatasaray'da rota Şampiyonlar Ligi! Galatasaray'da rota Şampiyonlar Ligi! 22:41
Daha Eski
Bol gollü maçta kazanan Barça! Bol gollü maçta kazanan Barça! 22:40
Liverpool kendine gelemiyor! Liverpool kendine gelemiyor! 22:37
"F.Bahçe'ye çok büyük saygım var ama..." "F.Bahçe'ye çok büyük saygım var ama..." 22:36
Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! Tedesco: Benim için hayal kırıklığı! 22:26
Kerem Aktürkoğlu: Söyleyecek hiçbir şey yok! Kerem Aktürkoğlu: Söyleyecek hiçbir şey yok! 22:20
Skriniar: Bu golü yememeliydik! Skriniar: Bu golü yememeliydik! 22:15