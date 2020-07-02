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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Boateng transferini resmen duyurdu! Dünyaca ünlü menajer...

Boateng transferini resmen duyurdu! Dünyaca ünlü menajer...

'ta son dakika transfer haberi... Ara sezonda Fiorentina'dan kiralanan için İtalya'nın unutulmaz ismi konuştu. Şu anda Serie C kulübü Monza'nın yönetim kurulu başkanlığını üstlenen dünyaca ünlü isim, Ganalı yıldızla transfer için görüştüğünü dile getirdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta geleceği yılan hikayesine dönen hakkında, konuştu.

75 yaşındaki İtalyan futbol adam, Baoteng ve Ibrahimovic'i Monza'ya transfer etmek istediğini doğruladı.

Galliani, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Böylesine sağlam ve iddialı bir yönetime sahip olmasına karşın, temasa geçtiğimiz oyuncular bizimle oynamayı reddediyorlar. Belki daha sonra bir anlaşma olabilir. Boateng ile flörtümüz oldu ancak parametrelerimize uygun olmayan bir maaş talep etti. Ibrahimovic? Onu seviyorum ama maaşına ulaşamayacağız." dedi.

Kevin Prince Boateng, bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

  1. 02.07.2020
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