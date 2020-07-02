Boateng transferini resmen duyurdu! Dünyaca ünlü menajer...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Ara sezonda Fiorentina'dan kiralanan Kevin Prince Boateng için İtalya'nın unutulmaz ismi Adriano Galliani konuştu. Şu anda Serie C kulübü Monza'nın yönetim kurulu başkanlığını üstlenen dünyaca ünlü isim, Ganalı yıldızla transfer için görüştüğünü dile getirdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta geleceği yılan hikayesine dönen Kevin Prince Boateng hakkında, Adriano Galliani konuştu.
75 yaşındaki İtalyan futbol adam, Baoteng ve Ibrahimovic'i Monza'ya transfer etmek istediğini doğruladı.
Galliani, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Böylesine sağlam ve iddialı bir yönetime sahip olmasına karşın, temasa geçtiğimiz oyuncular bizimle oynamayı reddediyorlar. Belki daha sonra bir anlaşma olabilir. Boateng ile flörtümüz oldu ancak parametrelerimize uygun olmayan bir maaş talep etti. Ibrahimovic? Onu seviyorum ama maaşına ulaşamayacağız." dedi.
Kevin Prince Boateng, bu sezon Süper Lig'de 8 maça çıkarken 2 gol kaydetti.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Boateng transferini resmen duyurdu! Dünyaca ünlü menajer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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