Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor! Larin ve Mirin...

Gelecek sezonki transfer çalışmaları için ince eleyip sık dokuyacak olan Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak gönderilen Cyle Larin ve Isimat Mirin, siyah-beyazlı kulübe dönmek için gün sayıyor. Fransa Ligue 1 ve Belçika Ligi'nin sona ermesiyle birlikte 2 futbolcu, Süper Lig'in bitmesini beklemeye başladı. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'a kiralık olarak giden ve bu sezon takımıyla 16 maça çıkıp 1 gol atan Isimat Mirin için Beşiktaş yönetimi net kararını vermiş değil.

10 GOL, 5 ASİST

Bu futbolcunun satış listesine konacağı öğrenilirken Z. Waregem'e giden ve 10 gol, 5 asistle oynayan Larin'in ise 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Z. Waregem opsiyonu kullanmak isterse Larin yeniden Belçika'ya dönecek, aksi bir durumda ise teklifler değerlendirilecek. (Yeni Asır)