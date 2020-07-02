Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta kadroya yapılacak takviyelerin yanında, kiralık isimlerle ilgili gelişmeler yaşanıyor.. Siyah-beyazlı yönetimin kiralık olarak gönderilen ve geri dönecek olan Cyle Larin ve Isimat Mirin için nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.
Gelecek sezonki transfer çalışmaları için ince eleyip sık dokuyacak olan Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak gönderilen Cyle Larin ve Isimat Mirin, siyah-beyazlı kulübe dönmek için gün sayıyor. Fransa Ligue 1 ve Belçika Ligi'nin sona ermesiyle birlikte 2 futbolcu, Süper Lig'in bitmesini beklemeye başladı. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'a kiralık olarak giden ve bu sezon takımıyla 16 maça çıkıp 1 gol atan Isimat Mirin için Beşiktaş yönetimi net kararını vermiş değil.
10 GOL, 5 ASİST
Bu futbolcunun satış listesine konacağı öğrenilirken Z. Waregem'e giden ve 10 gol, 5 asistle oynayan Larin'in ise 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Z. Waregem opsiyonu kullanmak isterse Larin yeniden Belçika'ya dönecek, aksi bir durumda ise teklifler değerlendirilecek. (Yeni Asır)
- 02.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor! Larin ve Mirin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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