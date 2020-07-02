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02 Temmuz 2020, Perşembe
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'ta kiralıklar dönüyor! ve Mirin...

Beşiktaş'ta kiralıklar dönüyor! Larin ve Mirin...

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren 'ta kadroya yapılacak takviyelerin yanında, kiralık isimlerle ilgili gelişmeler yaşanıyor.. Siyah-beyazlı yönetimin kiralık olarak gönderilen ve geri dönecek olan Cyle ve Isimat Mirin için nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.

Gelecek sezonki transfer çalışmaları için ince eleyip sık dokuyacak olan 'ta sezon başında kiralık olarak gönderilen Cyle ve Isimat Mirin, siyah-beyazlı kulübe dönmek için gün sayıyor. Ligue 1 ve Ligi'nin sona ermesiyle birlikte 2 futbolcu, 'in bitmesini beklemeye başladı. Fransa Ligi ekiplerinden Toulouse'a kiralık olarak giden ve bu sezon takımıyla 16 maça çıkıp 1 gol atan Isimat Mirin için Beşiktaş yönetimi net kararını vermiş değil.

10 GOL, 5 ASİST
Bu futbolcunun satış listesine konacağı öğrenilirken Z. Waregem'e giden ve 10 gol, 5 asistle oynayan Larin'in ise 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Z. Waregem opsiyonu kullanmak isterse Larin yeniden Belçika'ya dönecek, aksi bir durumda ise teklifler değerlendirilecek. (Yeni Asır)

  1. 02.07.2020
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