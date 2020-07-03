Beşiktaş'a yıldız kaleci! Transfer bedavaya bitecek

Loris Karius'un ayrılışı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, uzun bir süredir listesinde yer alan İngiliz kaleci Joe Hart için çalışmalarını hızlandırdı.
İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'den ayrılan tecrübeli kalecinin bonservis sorunu olmaması sebebiyle harekete geçen Kara Kartal, elini çabuk tutup bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Burnley ile sözleşmesi yenilenmeyen Joe Hart, bundan sonraki kariyeri için gerçekçi olacağını söyledi. BBC'ye demeç veren Hart, transfer talipleri arasında Real Madrid gibi büyük kulüplerin olmadığının farkında olduğunu ve performansının bedelini ödeyeceğini ifade etti. Bonservissiz oyuncu sınıfına dahil olan Joe Hart, "Sadece bana inanacak birilerine ihtiyacım var. Bu güvenin karşılığını vereceğim. Söz konusu kalecilik olduğu için daha gencim. Zihinsel olarak daha da genç olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.
İKİ GÜN ÖNCE SERBEST KALDI
33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Joe Hart, bu sezon Burnley formasıyla yalnızca 3 maçta forma giydi ve rakiplerin 7 golüne engel olamadı. Kariyerinde Manchester City, Torino ve West Ham United gibi kulüplerde oynayan Joe Hart'ın Burnley ile sözleşmesi önceki gün sona erdi. Burnley, 2018 yılında İngiliz file bekçisini Manchester City takımından 3,9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
- 3.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a yıldız kaleci! Transfer bedavaya bitecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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