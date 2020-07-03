Beşiktaş'a yıldız kaleci! Transfer bedavaya bitecek

İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'den ayrılan tecrübeli kalecinin bonservis sorunu olmaması sebebiyle harekete geçen Kara Kartal, elini çabuk tutup bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Burnley ile sözleşmesi yenilenmeyen Joe Hart, bundan sonraki kariyeri için gerçekçi olacağını söyledi. BBC'ye demeç veren Hart, transfer talipleri arasında Real Madrid gibi büyük kulüplerin olmadığının farkında olduğunu ve performansının bedelini ödeyeceğini ifade etti. Bonservissiz oyuncu sınıfına dahil olan Joe Hart, "Sadece bana inanacak birilerine ihtiyacım var. Bu güvenin karşılığını vereceğim. Söz konusu kalecilik olduğu için daha gencim. Zihinsel olarak daha da genç olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

İKİ GÜN ÖNCE SERBEST KALDI

33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Joe Hart, bu sezon Burnley formasıyla yalnızca 3 maçta forma giydi ve rakiplerin 7 golüne engel olamadı. Kariyerinde Manchester City, Torino ve West Ham United gibi kulüplerde oynayan Joe Hart'ın Burnley ile sözleşmesi önceki gün sona erdi. Burnley, 2018 yılında İngiliz file bekçisini Manchester City takımından 3,9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.