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03 Temmuz 2020, Cuma
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'a yıldız kaleci! bedavaya bitecek

Beşiktaş'a yıldız kaleci! Transfer bedavaya bitecek

Loris Karius'un ayrılışı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren , uzun bir süredir listesinde yer alan İngiliz kaleci için çalışmalarını hızlandırdı.

ekibi Burnley'den ayrılan tecrübeli kalecinin bonservis sorunu olmaması sebebiyle harekete geçen , elini çabuk tutup bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Burnley ile sözleşmesi yenilenmeyen , bundan sonraki kariyeri için gerçekçi olacağını söyledi. BBC'ye demeç veren Hart, talipleri arasında gibi büyük kulüplerin olmadığının farkında olduğunu ve performansının bedelini ödeyeceğini ifade etti. Bonservissiz oyuncu sınıfına dahil olan Joe Hart, "Sadece bana inanacak birilerine ihtiyacım var. Bu güvenin karşılığını vereceğim. Söz konusu kalecilik olduğu için daha gencim. Zihinsel olarak daha da genç olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

İKİ GÜN ÖNCE SERBEST KALDI
33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Joe Hart, bu sezon Burnley formasıyla yalnızca 3 maçta forma giydi ve rakiplerin 7 golüne engel olamadı. Kariyerinde , Torino ve gibi kulüplerde oynayan Joe Hart'ın Burnley ile sözleşmesi önceki gün sona erdi. Burnley, 2018 yılında İngiliz file bekçisini Manchester City takımından 3,9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

  1. 3.7.2020
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