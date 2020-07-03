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03 Temmuz 2020, Cuma
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'tan Vertonghen harekatı!

Beşiktaş'tan Vertonghen harekatı!

Savunmaya takviye planlayan , temmuz ayı sonunda serbest kalacak olan ’ın 33 yaşındaki Belçikalı stoperi ’in peşine düştü.

Süper Lig'de bitime az bir süre kala 'ta hareketliliği iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Başarılı teknik adam ile yakaladığı çıkışı önümüzdeki sezonda da sürdürerek, şampiyonluğu kovalayan siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek için birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda. Yıllık ücreti yüksek olan oyuncularla yeni sezon öncesi yollarını ayıracak olan ve özellikle savunma mevkine takviye yapabilmek için hamlede bulunan 'da yıldız bir isim gündeme geldi.

UZUN YILLARDIR TOTTENHAM'DA
Siyah-beyazlılar, 'ın sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan yıldız savunmacısını listesine aldı. 33 yaşındaki 'in transferine teknik heyet de olumlu rapor verdi. 1.89 boyundaki savunma oyuncusu, 2012-13 sezonundan bu yana Tottenham forması giyiyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Jan Vertonghen, Tottenham formasıyla bu sezon 19'u , 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 26 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 2 gol 1 de asistin altına imzasını attı.

STOPER VE SOL BEK OYNAYABİLİYOR
Transfer süreci, şartların ve maliyetlerin görüşülme aşamasında olan tecrübeli savunma oyuncusu Jan Vertonghen asıl mevkii olan stoper bölgesi dışında sol bekte de forma giyebiliyor. Sergen Yalçın için Alternatif yaratacağı düşünülüyor.

Bu sezon Kasım ayında yaşadığı kas yaralanması sebebiyle 24 gün formasından uzak kalan Belçikalı savunma oyuncusu Jan Vertonghen, 4 resmi maçta görev yapamadı.

Tottenham formasıyla bugüne kadar 311 maçta forma giydi. Bu periyotta 14 gol atıp, 7 de asist yaptı ve 21 gole direkt katkı sağladı.

  1. 3.7.2020
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