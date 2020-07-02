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02 Temmuz 2020, Perşembe
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resmi teklifi yaptı! Genç yıldız...

Beşiktaş resmi teklifi yaptı! Genç yıldız...

'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için kadro çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah beyazlılar, ’da forma giyen genç futbolcu Demir için resmi teklifini yaptı. Taraflar, bu hafta oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçında ikinci kez masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Gelecek sezon için kadro çalışmalarının startını veren , 'da forma giyen Demir için resmi teklifte bulundu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Kayserispor Başkanı ile 16 yaşındaki futbolcunun transferi için görüştü. Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net sonuç çıkmazken, Beşiktaş'ın yapmış olduğu teklifin, Kayserispor yönetiminin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı öğrenilirdi.

Ancak Beşiktaş yönetiminin, bu hafta konuk olacağı Kayserispor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı yetkililerle Emre Demir için ikinci bir görüşme yapacağı da öğrenildi.

MENSAH İÇİN DE NABIZ YOKLANACAK
Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan bir diğer isim ise Bernard Mensah. Siyah-beyazlıların, Emre Demir'in yanı sıra Kaysersipor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için de sarı-kırmızılı takımla görüşeceği öğrenildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da geçtiğimiz günlerde, hem Emre Demir hem de Mensah için yurt içi ve yurt dışından teklifler olduğunu söylemişti.

  1. 02.07.2020
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