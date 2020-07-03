Beşiktaş'ta Kamil Glik sürprizi

Her transfer döneminde adı Beşiktaş ile anılan Kamil Glik ismi yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Monaco'nun daha fazla kadrosunda tutmak istemediği 32 yaşındaki Polonyalı stoperin menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Glik konusundaki son kararı Sergen Yalçın verecek. Bu arada menajerlerin önerdiği Glik'le, Benevento ve Torino'nun ilgilendiği ise gelen bilgiler arasında.