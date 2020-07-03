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03 Temmuz 2020, Cuma
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'ta sürprizi

Beşiktaş'ta Kamil Glik sürprizi

Her döneminde adı ile anılan ismi yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Monaco'nun daha fazla kadrosunda tutmak istemediği 32 yaşındaki Polonyalı stoperin menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Her döneminde adı ile anılan ismi yeniden siyah-beyazlıların gündemine geldi. Monaco'nun daha fazla kadrosunda tutmak istemediği 32 yaşındaki Polonyalı stoperin menajeri Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Glik konusundaki son kararı verecek. Bu arada menajerlerin önerdiği Glik'le, Benevento ve Torino'nun ilgilendiği ise gelen bilgiler arasında.

  1. 3.7.2020
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