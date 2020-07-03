Beşiktaş'ta 3 yıldızın bileti kesildi!
Başkan Ahmet Nur Çebi ile teknik direktör Sergen Yalçın, sürekli olarak yeni sezon kadrosu için görüşmeler yapıyor. Sergen Yalçın'ın bu görüşmelerde ekibiyle birlikte raporlarını hazırlayarak Başkan Çebi'ye sunduğu öğrenildi.
Kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Enzo Roco, Douglas ve Isimat Mirin oldu. 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Atiba ve Gökhan Gönül'ün takımda mutlaka tutulmasını istiyor. Yalçın, Alanyaspor'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı da listesine yazdı.
- 3.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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