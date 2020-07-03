Beşiktaş'ta 3 yıldızın bileti kesildi!

Kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Enzo Roco, Douglas ve Isimat Mirin oldu. 47 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Atiba ve Gökhan Gönül'ün takımda mutlaka tutulmasını istiyor. Yalçın, Alanyaspor'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı da listesine yazdı.