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03 Temmuz 2020, Cuma
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'ta 3 yıldızın bileti kesildi!

Beşiktaş'ta 3 yıldızın bileti kesildi!

Başkan ile teknik direktör , sürekli olarak yeni sezon kadrosu için görüşmeler yapıyor. Sergen Yalçın'ın bu görüşmelerde ekibiyle birlikte raporlarını hazırlayarak Başkan Çebi'ye sunduğu öğrenildi.

Kalmasını ve gitmesini istediği oyuncuları büyük ölçüde belirleyen deneyimli teknik adamın üstünü çizdiği ilk isimler Enzo Roco, Douglas ve Isimat Mirin oldu. 47 yaşındaki teknik adam, 'ın tecrübeli isimlerinden Atiba ve 'ün takımda mutlaka tutulmasını istiyor. Yalçın, 'dan eski öğrencileri Junior Fernandes ve Welinton'ı da listesine yazdı.

  1. 3.7.2020
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