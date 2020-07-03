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03 Temmuz 2020, Cuma
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Dorukhan işini yokuşa sürüyor

Dorukhan işini yokuşa sürüyor

'ün sözleşmesini uzatmak için yönetici Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede ortamı geren menajer , konusunda da adım atmaya yanaşmıyor.

Gökhan Gönül'ün sözleşmesini uzatmak için yönetici Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede ortamı geren menajer , konusunda da adım atmaya yanaşmıyor. Yönetici Kocadağ da Bulut'la görüşmesini Başkan Çebi'ye "Bu şartlarda Dorukhan'ın sözleşme yenileme görüşmelerine başlayacağını sanmıyorum" şeklinde aktarırken; Çebi'nin ise "Bizim şartlarımız belli. İsteyen kalır, isteyen gider" dediği bildirildi.

  1. 3.7.2020
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